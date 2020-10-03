Россиянка выставила на продажу новорождённую дочь за 300 тысяч чтобы купить себе сапоги

Фото pixabay.com

Россиянку арестовали за попытку продать новорожденную дочь за 300 тысяч; на вырученные деньги женщина намеревалась купить себе сапоги.

Суд арестовал на два месяца жительницу Дагестана, задержанную при попытке продать свою новорожденную дочь за 300 тысяч рублей. Об этом в субботу, 10 октября, сообщает Telegram-канал Life Shot.

По версии следствия, 25-летняяя россиянка разместила объявление о продаже ребенка в интернете. На вырученные деньги она намеревалась купить себе новые сапоги, сообщает движение «Альтернатива» во «ВКонтакте».

Цену за новорождённую девочку она назвала в ходе переписки с оперативниками. Они договорились о проведении «сделки» в одной из кофеен на востоке Москвы. 8 октября встреча состоялась. Женщина взяла у подставной покупательницы 300 тысяч и написала расписку, после чего была задержана.

На допросе она полностью признала свою вину. Возбуждено уголовное дело по пунктам «б, з» части 2 статьи 127.1 УК РФ («Торговля людьми»). На суде гражданка заявила, что не знала о незаконности своего поступка. Мать признала вину и написала отказную от дочери. Помимо нее у дагестанки еще трое детей. Решается вопрос об их изъятии.

Напомним, жительница Улан-Удэ стала волонтером «Лизы Алерт» и сразу нашла пропавшего 11-летнего ребёнка.