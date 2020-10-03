«Самочувствие хорошее»: как чувствуют себя новосибирские медики спустя неделю после вакцинации от коронавируса

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм и Михаила Докукина/Сиб.фм

Более 40 новосибирских медиков сделали прививку против COVID-19; Минздрав оценивает их состояние как хорошее.

Прививку от коронавируса, по данным Минздрава, сделали 42 медработника Новосибирской области. В министерстве уточнили Сиб.фм, что все они чувствуют себя хорошо.

«По данным на 08.10.2020 года 42 медицинских работника ГБУЗ НСО «Государственная клиническая больница № 12» и ГБУЗ НСО «Станция медицинской помощи» вакцинированы против COVID-19», – говорится в ответе Минздрава.

Также в Минздраве отметили, что планов по количеству медицинских работников, которые должны пройти вакцинацию в 2020 году, нет. По словам министерства, все граждане могут отказаться от прививки. Впрочем, по его данным, те, кто уже прошли, не жалуются.

«По данным на 08.10.2020 года самочувствие у всех медицинских работников, прошедших вакцинацию против COVID-19, хорошее, никаких нежелательных явлений в настоящий момент не наблюдается», – резюмировали в региональном Минздраве.

Напомним, президент России Владимир Путин сказал, что российскую вакцину от «Вектора» зарегистрируют в середине октября.