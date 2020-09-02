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Самозваные реконструкторы: москвичи замостили улицу найденной в помойке исторической брусчаткой

сегодня 01:10

Сохранение исторического облика населённых пунктов – серьёзная и многослойная задача; на юге Москвы восстановили мощение улицы.

Краевед Алёна Аверина на юге Москвы, в Донском районе, случайно обнаружила на помойке историческую брусчатку первой трети прошлого века. Женщина организовала жителей и при поддержке районного ГБУ «Жилищник» была восстановлена брусчатка на части улицы. Об этом сообщает «Московская газета».

В сентябре на защиту фрагмента мостовой прошлого века на улице Новая Заря встали краеведы и местные жители. Они просили не закатывать в асфальт сохранившийся объект, для чего обратились в префектуру ЮАО и управу Даниловского района.

Напомним, 2 сентября в аэропорту Толмачёво открылась выставка «НОВАТ: история и современность».

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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