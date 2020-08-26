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Съедайте два банана в день: результат вас порадует

сегодня 12:32

Фото pixabay.com

Среди сторонников ЗОЖ идут дискуссии вокруг бананов; практика показала, что поедание двух бананов в день действует благотворно.

Бананы точно не рекомендуются диабетикам – из-за большого содержания сахара, но вот для ведущих активный образ жизни или занимающихся спортом бананы – источник энергии и силы. Об этом пишет Pinterest.

Содержащиеся в банане углеводы хорошо снабдят вас энергией из-за её более медленного высвобождения по сравнению, например, с рафинированным сахаром. Последний даёт всплеск энергии, но она быстро улетучиться. Калий из бананов поможет вам избежать мышечных болей по ночам. Банан снизит частоту и интенсивность изжоги. Железо из бананов поможет побороть анемию и увеличит число эритроцитов. Улучшиться и перистальтика.

Бананы необязательно есть как таковые, их можно добавлять в различные блюда, от фруктовых салатов до оладий.

Напомним, 26 августа установлена связь между употреблением бананов и болезнью Паркинсона.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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