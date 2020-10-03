«Сибирь» – «Авангард»: дата и время матча, где смотреть трансляцию, котировки букмекеров

Фото пресс-центра ХК "Сибирь"

Хоккейный клуб «Сибирь» сыграет с омским «Авангардом» сегодня, 10 октября; букмекеры однозначно уверены в победе омичей.

«Сибирь» встретится с лидером таблицы «Авангардом» сегодня в 21:30 по новосибирскому времени. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканалах «КХЛ HD» и «ОТС».

Прошлый матч сибиряки играли с «Салаватом Юлаевым». Несмотря на то, что «Сибирь» вела по ходу встречи, под конец матча «юлаевцы» счёт сравняли, а в серии буллитов вырвали победу. Матч завершился со счётом 4:3. После поражения от «Салавата Юлаева» новосибирцы занимают седьмую строчку в Восточной конференции. Команда набрала 13 очков.

«Авангард» проиграл два предыдущих матча, но он продолжает лидировать в таблице Восточной конференции. У команды 21 очко после 14-ти матчей.

По статистике игр, проведённых с 2018 года, «Авангард» несколько доминирует над новосибирцами: 4 победы омичей против двух побед сибиряков.

Букмекеры твёрдо уверены в победе «Авангарда». Поставить на омский клуб можно с коэффициентом 1.45. За «Сибирь» предлагается 5.80.

Напомним, видеообзор захватывающего матча «Сибири» с «Салаватом Юлаевым» выложили на сайте КХЛ.