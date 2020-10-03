Смертельная авария на Красном проспекте: жуткие кадры с места происшествия

Фото и видео Госавтоинспекции Новосибирска

Жуткое ДТП произошло ночью 9 октября на пересечении улиц Красный проспект и Державина; видео с места аварии опубликовала Госавтоинспекция Новосибирска.

В ужасающем ДТП на пересечении улиц Красный проспект и Державина погибла пассажирка 1994 года рождения. От машины, в которой она находилась, осталась только груда металла. Жуткие кадры с места аварии опубликовала Госавтоинспекция Новосибирска.

Всё произошло около 11 вечера 9 октября. На улице шёл мокрый снег и седаны буквально влетели друг в друга. От удара машине Hyundai Solaris полностью вдавило бок, и она вылетела на металлическое ограждение. В этом автомобиле и находилась погибшая сибирячка.

Оба водителя иномарок доставлены в больницу с травмами.

Напомним, ранее сообщалось, что на Красном проспекте в эту ночь произошла похожая авария, в которой никто не пострадал.