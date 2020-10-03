Смертельная авария на Красном проспекте: жуткие кадры с места происшествия
Фото и видео Госавтоинспекции Новосибирска
Жуткое ДТП произошло ночью 9 октября на пересечении улиц Красный проспект и Державина; видео с места аварии опубликовала Госавтоинспекция Новосибирска.
В ужасающем ДТП на пересечении улиц Красный проспект и Державина погибла пассажирка 1994 года рождения. От машины, в которой она находилась, осталась только груда металла. Жуткие кадры с места аварии опубликовала Госавтоинспекция Новосибирска.
Всё произошло около 11 вечера 9 октября. На улице шёл мокрый снег и седаны буквально влетели друг в друга. От удара машине Hyundai Solaris полностью вдавило бок, и она вылетела на металлическое ограждение. В этом автомобиле и находилась погибшая сибирячка.
Оба водителя иномарок доставлены в больницу с травмами.
Напомним, ранее сообщалось, что на Красном проспекте в эту ночь произошла похожая авария, в которой никто не пострадал.
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