Специалисты не обнаружили разлитых нефтепродуктов на Ангаре в Красноярском крае

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Специалисты не обнаружили пятен нефтепродуктов на реке Ангара в Красноярском крае; поиски продолжатся 11 октября, при этом зона осмотра будет расширена.

Пятен нефтепродуктов из-за разлива топлива в реку Ангара в Кежемском районе Красноярского края в ходе проверки не обнаружено. Об этом журналистам сообщил заместитель главы района Олег Зиновьев.

"Обследовали место предполагаемого разлива, пятен не обнаружено, завтра будут продолжать поиски, расширяя зону осмотра", — цитирует Зиновьева ТАСС.

По предварительным данным правоохранительных органов, 2 октября в районе села Новая Кежма Кежемского района Красноярского края при транспортировке цистерны с дизельным топливом на барже, которая принадлежит компании "Приангарский ЛПК", по реке Ангара произошел ее прорыв, а также разлив дизельного топлива.

Напомним, проверку по факту слива нефти в Ангару начала краевая прокуратура и региональный СК.