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Стала известна неожиданная причина высокого утреннего давления

сегодня 13:55

Фото pixabay.com

«Утренняя гипертония» — довольно распространённое явление; мало, кто знает о природе её появления.

При всей своей краткости, «утренняя гипертония» грозит инфарктом, инсультом и сердечной недостаточностью, пишет Express.

Врачи установили, что такую гипертонию вызывает употребление алкоголя перед сном, так что лучше от этого воздержаться. Медики поясняют, что доза выпитого на ночь алкоголя роли не играет – гипертония утром возникает даже при небольших порциях спиртного, не важна и градусность.

Напомним, 26 августа названы три признака аллергии на алкоголь.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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