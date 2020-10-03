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Стали известны результаты теста на коронавирус у патриарха Кирилла

сегодня 19:58

Фото из открытых источников

Стали известны результаты теста на коронавирус у патриарха Кирилла; о результатах обследования Святейшего рассказали в РПЦ.

Результаты теста на коронавирус у патриарха Московского и вся Руси Кирилла, который ранее ушел на карантин, оказались отрицательными. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, передает ТАСС.

«Патриарх чувствует себя хорошо, тесты у него отрицательные», — сказал Иларион. Однако, несмотря на это, патриарх останется на двухнедельном карантине, поскольку это правило распространяется на всех, «начиная от патриарха и кончая самым скромным псаломщиком», отметил священнослужитель.

О том, что патриарха Кирилла отправили на карантин после контакта с зараженным коронавирусом, стало известно ранее. В связи с этим он отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру, запланированный на 8 октября по случаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского.

За последние сутки в России по данным оперативного штаба выявлено рекордное количество новых случаев коронавируса в 85 регионах страны — 12 846. Из них 26% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 197 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 6 781 человек.

Напомним, число новых случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области по состоянию на 10 октября составило 95 человек, пятеро умерли.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

тестирование
Кирилл
волна коронавируса

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