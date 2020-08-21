Телефонные мошенники сменили тактику съёма денег с карт россиян: CVC-код больше не нужен

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Телефонные мошенники нашли способ обойти CVC-код при съёме денег с карт россиян; преступники без проблем убеждают жертв произносить слова «да» и «подтверждаю».

Телефонные мошенники больше не интересуются кодами подтверждения денежного перевода или CVC-кодом на обороте карточки. Преступники переходят на новый уровень: собирают цифровые отпечатки голоса, убеждая жертв произносить слова «да» и «подтверждаю».

Преступники столкнулись с тем, что большинство россиян уже знает о старых схемах обмана. Люди просто вешают трубку, когда им звонят и говорят о «подозрительном переводе».

Поэтому теперь телефонные злодеи представляются сотрудником банка или маркетингового агентства, и задают наводящие вопросы, побуждая сказать нужные слова.

Так, москвичке Наталье С. позвонили якобы из ее банка с предложением получить премиальный статус. «Причем мне задавали такие вопросы, чтобы я ответила словом „да“», — сказала Наталья.

Эксперты говорят, что нельзя произносить «да» или «нет» в разговоре с незнакомцами. Мошенники могут собирать цифровые отпечатки голоса.

Директор по стратегическим коммуникациям IT-компании Александр Дворянский пояснил, что иногда также хотят, чтобы жертва произнесла фразу «я подтверждаю» или даже кодовое слово.

«При наличии записи одной фразы система защиты банка может не поверить одному только телефонному «да», вырванному из контекста. А вот если у злоумышленника будет слепок голоса жертвы, состоящий из нескольких ключевых фраз — «да», «я подтверждаю» и т п. — это может дать ему дополнительные возможности добиться своего», — сказал Дворянский.

По его словам, злоумышленники смогут, например, подтвердить перевод денежных средств. Кроме того, собранную базу цифровых слепков можно продать, пишут СМИ.

Сейчас в российских банках можно подключить возможность аутентификации по голосу. Для этого надо передать биометрическую информацию, то есть произнести несколько фраз.

Напомним, мошенники продают россиянам вакцину от коронавируса в интернете.