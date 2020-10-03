Телепрограмма на субботу 10 октября: самые интересные фильмы и передачи дня

Фото с сайта pixabay.com и кадр из фильма «Стражи Галактики» и мультфильма «Гадкий Я»

В субботу 10 октября по телеканалам будут показывать мультфильм «Гадкий я» и супергеройский фильм «Стражи Галактики»; обзор самых интересных фильмов дня на ТВ.

В субботу 10 октября по телевизору покажут несколько интересных фильмов и мультфильмов. Мини-телепрограмма от Сиб.фм на день.

СТС. «Гадкий Я»

Сразу три части мультфильма «Гадкий Я» покажут по телеканалу СТС. Марафон начнётся в 15:25 по московскому времени (19:25 по нск). Трудно себе представить, что не все смотрели этот мультфильм, который в своё время был хитом у детей и взрослых. Это комедия о мужчине по имени Грю, который мечтал о статусе злодея с мировым именем, но с появлением трёх девчонок кардинально меняет своё мышление.

РЕН ТВ. «Стражи Галактики»

Марафон супергеройского кино от Marvel пройдёт в эту субботу на РЕН ТВ. В 19:15 начнётся первая часть уже ставшего культовым фильма про Грута, Драгса, Звёздного лорда и собаку (енота). Следом начнётся вторая часть, в которой главного героя ждёт воссоединение с отцом.

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал подборку главных спортивных передач в субботу 10 октября.