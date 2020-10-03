ЦСКА в лёгкую накидал кучу шайб "Салавату Юлаеву" в Уфе и упрочил лидерство в КХЛ

Фото из открытых источников

ЦСКА не оставил камня на камне от "Салавата Юлаева" в Уфе и упрочил лидерство в КХЛ; уфимца остались на четвёртом месте в таблице Восточной конференции.

Московские «армейцы» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) переиграли уфимский «Салават Юлаев» — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0).

Игра проходила поначалу на встречных скоростях, но после первой двадцатиминутки хозяева площадки скисли о практически отдали инициативу армейскому клубу. У москвичей отличились Богдан Киселевич (10-я минута), Сергей Андронов (28-я), Марио Кемпе (38-я) и Артём Сергеев (49-я). В составе уфимцев отличились Филип Ларсен (18-я) и Михаил С. Воробьёв (31-я).

ЦСКА (25 очков, 14 игр) продлил победную серию в чемпионате до семи матчей и укрепил лидерство в общей таблице КХЛ, оторвавшись от ближайших конкурентов на четыре очка.

«Салават Юлаев» (20 очков, 16 игр) остался на четвёртом месте в таблице Восточной конференции.

Напомним, «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь», проигрывая на протяжении матча.