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Умер экс-футболист сборной России и «Спартака» Василий Кульков

сегодня 16:46

Фото @fratria

Не стало экс-футболиста сборной России и «Спартака» Василия Кулькова; спортсмен скончался в реанимации на руках у врачей.

Бывший футболист сборной России и московского Спартака Василий Кульков умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Жена спортсмена Елена Махарадзе рассказала, что супруг переболел коронавирусом. 10 сентября он должен был перенести плановую операцию по онкологии. Кульков скончался в реанимации.

Об онкологическом заболевании Кулькова стало известно летом 2019 года. Футболисту диагностировали плоскоклеточный рак пищевода. Последние месяцы он пытался лечиться, но безуспешно. Осенью у него начались метастазы.

Василий Кульков защищал цвета «Спартака» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год. В составе красно-белых он становился чемпионом СССР и России. Кроме того защитник играл за португальские «Бенфику» и «Порту» и с обеими командами выигрывал первенство страны. За сборную России спортсмен сыграл 21 матч и забил пять мячей.

Напомним, 4 октября стало известно, что умер певец и музыкант Александр Кальянов.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

смерть
сборная России
Спартак

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