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«Уральские пельмени», просидев полгода без работы, возобновили концерты

сегодня 17:31

Фото из открытых источников

Юмористический проект вышел на сцену в Екатеринбурге, открыв новый сезон; из-за коронавирусных ограничений участники группы изрядно обнищали.

В поисках заработка Мясников и некоторые другие комики проекта брались за любую черновую работу, теперь они смогут снова зарабатывать выступлениями на сцене. В целом, участники проекта высказывались в СМИ, что, возможно, выступлений не будет до Нового года.

Новость о возобновлении сезона опубликовал участник «Уральских пельменей» Сергей Исаев. Подписчики выразили радость по этому поводу и завалили аккаунт комика комментариями в поддержку.

В новом составе «Уральских пельменей» нет уже некоторых звёзд прошлого, например – Юлии Михалковой, которая пару лет назад перебралась в Москву.

Напомним, 4 октября Бузова заявила, что ляжет на операцию после «Ледникового периода».

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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