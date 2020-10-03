Утечка нефтепродуктов: режим ЧС введён в сибирском регионе

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Режим чрезвычайной ситуации введён в Красноярском крае; в Ангару попали нефтепродукты.

Муниципальный режим ЧС ввели в Кежемском районе Красноярского края из-за разлива нефтепродуктов в Ангару. Об этом сообщается в сводке регионального главка МЧС.

«Введен режим чрезвычайной ситуации на территории Кежемского района в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангара. Постановление администрации Кежемского района от 9 октября», – говорится в сводке.

Разлив произошёл ещё 2 октября в городе Кодинск, но информация о нём поступила только в пятницу. Об этом ТАСС уточнили в Единой дежурно-диспетчерской службе района.

«На базе (при раскачке баржи произошел разлив топлива, примерно полтонны», – сообщил представитель ЕДДС.

Он также добавил, что сейчас идет уборка нефтепродуктов, используется сорбент.

Напомним, 8 октября учёные назвали назвали площадь загрязнения воды на Камчатке.