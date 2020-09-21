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В Хабаровске митинг сторонников Фургала впервые за три месяца разогнали силой

сегодня 15:38

Фото из открытых источников, видео Telegram-канала Baza

Жители Хабаровска с июля собираются на митинги в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала; впервые была применена сила при разгоне мероприятия.

Митинг проходил на площади у здания краевого правительства. Сюда вышел ОМОН и начал задерживать участников акции, применяя дубинки. Задержанных разместили в автозаках, пишет портал Dvnovosti.ru.

Среди задержанных есть несовершеннолетний, а само применение силы выглядело устрашающе, пишет издание.

Напомним, 21 сентября Мосгорсуд отказался закрывать дело против Сергея Фургала.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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