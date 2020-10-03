В Минкульте прокомментировали негласный запрет на продажу билетов пожилым из-за пандемии

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В Минкультуры прокомментировали негласный запрет на продажу билетов пожилым зрителям из-за коронавируса; Министерство культуры ранее внесло изменения в существующие приказы, опубликованные у себя на сайте.

В министерстве культуры России опровергли информацию об ограничении продажи билетов в театр зрителям старше 65 лет. Об это сообщает РБК.

"Это не соответствует действительности. Никаких решений, связанных с продажей билетов, и соответствующих указаний учреждениям культуры от нас не поступало. Министерство культуры ранее внесло изменения в существующие приказы, опубликованные у себя на сайте, в соответствии с рекомендациями мэра Москвы, — рассказали журналистам в пресс-службе ведомства.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в Минкультуры сообщили, что ведомство приняло решение запретить продажу билетов в театр зрителям старше 65 лет. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер отметил, что билеты продаются только онлайн, но «зрителям старше 65 лет билеты будет приобрести нельзя».

В пресс-службе МХАТ им. М. Горького добавили, что театр временно приостанавливает льготное и бесплатное предоставление услуг зрителям старше 65 лет. В Театре Наций заявили, что изменений в работе нет.

Накануне глава Минкультуры РФ Ольга Любимова сообщила, что культурные учреждения страны готовы к переходу на дистанционную продажу билетов. По словам министра, такая мера удобна и для самих учреждений, и для посетителей.

Напомним, Омский старейший театр драмы объявил о приостановке показа спектаклей из-за коронавируса.