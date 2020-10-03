В Минтруде готовят увеличение выплат пенсионерам

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В Минтруде прорабатываются все возможные варианты увеличения выплат пенсионерам; в министерстве заявляют, что задействованы все заинтересованные стороны.

Все возможные варианты увеличения выплат работающим пенсионерам прорабатываются в Минтруде. Об этом РБК сообщили в пресс-службе министерства.

«Все возможные варианты увеличения пенсионного обеспечения работающих пенсионеров сейчас прорабатываются. В этом процессе задействованы все заинтересованные стороны», — отметили в Минтруде.

Ранее первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев рассказал, что партия предложила правительству возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предлагал возобновить индексацию 6 октября. На совещании с президентом России Владимиром Путиным он заметил, что такой статьи в бюджете Минфина на 2021 год не предусмотрено.

Миронов заявил, что в партии это считают неправильным. «Они заработали пенсию, они ее заслужили», – добавил политик.

Напомним, ранее сообщалось, что предусмотрено два варианта для повышения выплат пенсионерам.