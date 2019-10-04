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В Роскачестве выявили лучшее растительное масло

сегодня 22:06

Фото pixabay.com

В Роскачестве определили лучшее растительное масло; продукция только двух производителей получила Знак качества.

Специалисты Роскачества проверили нерафинированное подсолнечное масло, представленное в российских магазинах. Согласно результатам испытаний, продукция только двух производителей получила пять звёзд и вошла в категорию масел первого сорта.

Отмечается, что названные лучшими бренды повторно подтвердили право обладать российским Знаком качества.

Касаемо брендов-неудачников, один из представленных образцов не соответствовал заявленному высшему сорту. В нём обнаружили превышение фосфоросодержащих веществ. Другое масло было включено в категорию масел первого сорта, однако не получило Знак качества из-за наличия аналогичных веществ в объёме 0,05%, тогда как стандарт Роскачества допускает лишь 0,018%.

Напомним, Роскачество нашло токсины в лапше быстрого приготовления.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Роскачество
масло

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