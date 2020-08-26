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В центре Новосибирска во время движения от рейсового автобуса отвалилось огромное колесо

сегодня 20:42

Фото из открытых источников

Колесо отвалилось от едущего на полном ходу автобуса в центре Новосибирска; по счастливой случайности никто не пострадал.

Колесо отвалилось от автобуса №79 в Новосибирске. Инцидент произошёл на перекрёстке рядом со зданием городского цирка.

Как рассказали журналистам очевидцы происшествия, всё произошло буквально в считанные секунды. Во время поворота колесо выскользнуло из под автобусной рамы и только чудом не врезалось, покатившись, в едущие рядом автомобили и проходящих пассажиров.

«Срезало колесные шпильки, скорее всего не затянуты были, как надо», — рассказали очевидцы.

По данным новосибирского Центра управления городским автоэлектротранспортом, маршрут №79 обслуживает ООО «Ника». В диспетчерской компании рассказали СМИ, что у них нет информации о произошедшем, однако о подобных случаях докладывают механику.

Напомним, в Сибири сотрудники ДПС прокололи колесо припаркованному авто и попали на видео.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Новосибирская область
автобус
прокололи колесо

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