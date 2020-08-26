В центре Новосибирска во время движения от рейсового автобуса отвалилось огромное колесо
Фото из открытых источников
Колесо отвалилось от едущего на полном ходу автобуса в центре Новосибирска; по счастливой случайности никто не пострадал.
Колесо отвалилось от автобуса №79 в Новосибирске. Инцидент произошёл на перекрёстке рядом со зданием городского цирка.
Как рассказали журналистам очевидцы происшествия, всё произошло буквально в считанные секунды. Во время поворота колесо выскользнуло из под автобусной рамы и только чудом не врезалось, покатившись, в едущие рядом автомобили и проходящих пассажиров.
«Срезало колесные шпильки, скорее всего не затянуты были, как надо», — рассказали очевидцы.
По данным новосибирского Центра управления городским автоэлектротранспортом, маршрут №79 обслуживает ООО «Ника». В диспетчерской компании рассказали СМИ, что у них нет информации о произошедшем, однако о подобных случаях докладывают механику.
Напомним, в Сибири сотрудники ДПС прокололи колесо припаркованному авто и попали на видео.
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