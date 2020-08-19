Ведь было всё у нас всерьёз восьмого октября: Шуфутинский назвал причину отмены своей свадьбы с Юразовой

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Ведь было всё у нас всерьёз восьмого октября: Михаил Шуфутинский рассказал об отмене своей свадьбы со Светланой Юразовой.

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский опроверг информацию о своей свадьбе. Певец признался, что действительно хотел жениться, но из-за проблем с документами церемонию пришлось отложить.

"Я только со свадьбы своей приехал. Шучу, конечно. На самом деле она мне отказала. Потому что у меня паспорт заграничный, в него печать нельзя ставить. А нужна печать. И нас вот завернули. Теперь придётся ждать, пока другой паспорт дадут", — рассказал исполнитель в эфире Первого канала.

Ранее стало известно, что Михаил Шуфутинский женился на Светлане Юразовой, которая младше его на 30 лет. Прежде молодая супруга танцевала в коллективе мэтра.

Шуфутинский стал вдовцом пять лет назад, когда его вторая супруга Маргарита умерла от сердечного приступа в возрасте 66 лет. По его признанию, когда он остался один, Светлана «стала практически единственным человеком на всём земном шаре, который его понял, и вспыхнуло чувство».

По словам артиста, семья, женатые сыновья, внуки приняли Юразову хорошо.

Напомним, молодожёнам в Новосибирске разрешили приглашать на церемонию гостей.