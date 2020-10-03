Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Влетел в седан и уехал с места ДТП: иномарка осталась без двери после ДТП под Новосибирском

сегодня 13:02

Фото из группы "Вконтакте" "АСТ-54"

Седан остался без правой стороны после ДТП с фурой; очевидцы сообщают, что грузовик проигнорировал аварию и уехал.

Грузовик врезался в правый бок седана Mazda 3 и уехал с места аварии на Бердском шоссе. Иномарка лишилась правой стороны. Об этом очевидец сообщил в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

Очевидец добавил, что грузовик двигался правее, после чего впечатал в правый бок седан и уехал в сторону города. На фото видно, что с двери автомобиля слетел металл, а задняя дверь порвана.

Уточняется, что сотрудники полиции уже оформили ДТП, а в его результате никто не пострадал.

Напомним, 9 октября на Красном проспекте произошло смертельное ДТП.

Автор:
Денис Калин

0

Теги

ДТП
новосибирск
авария

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

81435
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
75014
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
32327
«Мы с голоду помираем, а денег не присылают»: сибирячка пожаловалась на невыплату детских пособий
31767
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
29080
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
28022
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске
25247
Молодая учительница биологии скончалась в Красноярске: есть подозрение, что от коронавируса