Влетел в седан и уехал с места ДТП: иномарка осталась без двери после ДТП под Новосибирском

Фото из группы "Вконтакте" "АСТ-54"

Седан остался без правой стороны после ДТП с фурой; очевидцы сообщают, что грузовик проигнорировал аварию и уехал.

Грузовик врезался в правый бок седана Mazda 3 и уехал с места аварии на Бердском шоссе. Иномарка лишилась правой стороны. Об этом очевидец сообщил в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

Очевидец добавил, что грузовик двигался правее, после чего впечатал в правый бок седан и уехал в сторону города. На фото видно, что с двери автомобиля слетел металл, а задняя дверь порвана.

Уточняется, что сотрудники полиции уже оформили ДТП, а в его результате никто не пострадал.

Напомним, 9 октября на Красном проспекте произошло смертельное ДТП.