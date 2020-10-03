Вылетела в кювет: женщина погибла при непонятных обстоятельствах в ДТП под Новосибирском

Фото с сайта pixabay.com (носит иллюстративный характер)

Авария со смертельным исходом произошла на автодороге К-17Р под Новосибирском; автомобиль с сибирячкой за рулём съехал с дороги и опрокинулся в кювет.

Смертельное ДТП произошло в Карасукском районе. Женщина за рулём иномарки выехала с дороги, после чего её автомобиль опрокинулся в кювет. Сибирячка скончалась от травм. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

«Сегодня (10 октября, – прим. Сиб.фм) около 11.00 на 343 км автодороги К-17Р женщина 1976 г.р., управляя автомобилем «Тойота Королла», следовала со стороны г. Карасук в сторону Новосибирска. В пути следования по неустановленной пока причине совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства в кювет», – говорится в сообщении.

Инспекторы ГИБДД уже работают на месте аварии. Им предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь 9 октября в Новосибирске произошло смертельное ДТП.