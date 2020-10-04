Заммэра Москвы Максим Ликсутов заразился коронавирусом

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Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заразился коронавирусом; тест на смертоносную инфекцию у чиновника дал положительный результат.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сам чиновник сообщил в Telegram-канале Дептранса Москвы.

Симптомов заболевания у Ликсутова почти нет, за исключением насморка, легкие чистые. Чиновник надеется, что его состояние не будет ухудшаться в ближайшее время и добавил, что переходит на удаленную работу.

«Получил положительный результат теста на коронавирус, надеюсь, что обойдется без ухудшения. Пока работать буду из дома. Очень хочу всем напомнить: сейчас крайне важно беречь себя и окружающих. Это очень и очень важно!», — написал Ликсутов.

Заместитель Собянина призвал москвичей и всех россиян не забывать носить средства индивидуальной защиты в местах скопления людей и в общественном транспорте.

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал работодателям перевести 30 процентов сотрудников на удалёнку. Также в столице из-за коронавируса приостановлен льготный проезд для школьников, пенсионеров и хронически больных. Жителям старше 65 лет настоятельно рекомендовано оставаться дома.

По данным оперштаба, в РФ второй день подряд фиксируется рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом. По состоянию на 10 октября выявлено 12 846 новых случаев заболевания, днем ранее диагноз подтвердился у 12 126 человек. До этого максимальный суточный прирост был отмечен 11 мая — в тот день COVID-19 подтвердился у 11 656 россиян.

Напомним, в Новосибирской области за последние сутки от коронавируса скончалось пять человек.