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Житель Нижегородской области убил музыканта из ревности

сегодня 03:57

Фото из открытых источников

Для некоторых самые высокие чувства являются лишь поводом для проявления низменных инстинктов; музыкант, поздоровавшийся с посетительницей кафе, поплатился за это жизнью.

Житель Балахны Нижегородской области проведёт ближайшие 12 лет в колонии строгого режима из-за убийства музыканта, сообщает СУ СК по Нижегородской области, пишет «Открытый Нижний».

Инцидент произошёл ранним утром 30 ноября 2019 года возле кафе в Балахне. Конфликт начался в точке общепита, инициатором стал 41-летний обвиняемый, которому не понравилось, что посетитель 27 лет поздоровался с его сожительницей. Ослеплённый ревностью мужчина предложил «выйти, поговорить» в ходе «разговора» нанёс удар пострадавшему в голову, отчего тот упал без сознания. Медики доставили пострадавшего в больницу, где он и скончался через сутки. Злоумышленника задержали 1 декабря – в Ульяновской области. Свою вину он не признал, что не помешало суду вынести обвинительный приговор.

Пострадавший был музыкантом, участником вокальных конкурсов.

Напомним, 10 сентября пьяный водитель сбил двух школьников – велосипедистов в Нижегородской области.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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