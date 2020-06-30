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Жителей Кемерова возмутило удорожание доставки угля

сегодня 16:06

Фото из открытых источников

Частные дома правобережья Кемерово испытывают проблемы с доставкой угля; муниципалитету удалось решить, как минимум проблему роста цен на доставку.

Жители правобережья возмутились удорожанием доставки угля для частных домов Кировского и Рудничного районов. Свою позицию они высказывали не только в соцсетях, но и в обращениях в муниципалитет, пишет Сибдепо.

Ситуация была вызвана закрытие угольного склада на правобережье, из-за чего уголь доставлялся с противоположного берега, что и вызвало рост цен.

В настоящее время два склада на правобережье работают и два будут открыты в понедельник. Об этом в эфире «Кемерово. Неделя» заявил глава города Илья Середюк. Региональная энергетическая комиссия уже установила тарифы на угольные поставки кемеровчанам.

Напомним, 30 июня житель Барнаула менял бюст Ленина на дрова.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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