Живодёры на Сахалине расстреляли тюленя и оставили животное умирать на берегу

Фото фонда «Зеленый Сахалин»

На Сахалине нашли расстрелянного на берегу моря тюленя; живодёры ради забавы выпустили в него с десяток пуль и бросили умирать на пляже.

На юго-восточном побережье Сахалина нашли расстрелянного тюленя. Спасти его не удалось. Видео с побережья публикуют экологи фонда «Зеленый Сахалин» в своем Instagram-аккаунте.

На теле животного обнаружены многочисленные входные отверстия от пуль. «По характеру и локализации ран видно, что в тюленя стреляли, когда он находился на суше — входные отверстия обнаружены на голове, шее, грудной области и области брюшины, задеты также ласты», — пишут экологи.

Тюлень погиб спустя два часа после обнаружения, ему было не больше девяти месяцев. Экологи фонда совместно с министерством экологии региона проводят проверку по факту произошедшего.

В начале октября на берегу Халактырского пляжа на Камчатке и еще в трех бухтах были обнаружены множество мертвых рыб и морских животных. На трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Росприроднадзор не исключил, что у произошедшего могут быть техногенные причины.

Напомним, губернатор Камчатки Солодов рассказал о тайно сбросившем воды у Халактырского пляжа судне.