Ароматный мешок: Новосибирский зоопарк показал спортивный снаряд для ловких харз

Фото и видео Новосибирского зоопарка ( Kivuli)

В Новосибирском зоопарке стараются разнообразить досуг животных; для харз придумали настоящую загадку.

Новосибирский зоопарк опубликовал трогательное видео. В ролике харз по имени Хабар пытается разгадать, что за таинственный мешок принесли ему в клетку.

“Для того чтобы разнообразить жизнь наших любопытных харз, мы знакомим с новыми запахами. Знакомьтесь: это самец, которого зовут Хабар. Сильный, ловкий и чрезвычайно любопытный. В мешке для него не было угощений, но он пах необычно — лошадьми”, — говорится в сообщении парка.

По словам специалистов, новый запах настолько увлек харзу, что мешок превратился в настоящий спортивный снаряд.

Напомним, барханный кот в Новосибирском зоопарке обрёл вторую половинку.