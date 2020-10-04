Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Ароматный мешок: Новосибирский зоопарк показал спортивный снаряд для ловких харз

сегодня 19:44

Фото и видео Новосибирского зоопарка ( Kivuli)

В Новосибирском зоопарке стараются разнообразить досуг животных; для харз придумали настоящую загадку.

Новосибирский зоопарк опубликовал трогательное видео. В ролике харз по имени Хабар пытается разгадать, что за таинственный мешок принесли ему в клетку.

“Для того чтобы разнообразить жизнь наших любопытных харз, мы знакомим с новыми запахами. Знакомьтесь: это самец, которого зовут Хабар. Сильный, ловкий и чрезвычайно любопытный. В мешке для него не было угощений, но он пах необычно — лошадьми”, — говорится в сообщении парка.

По словам специалистов, новый запах настолько увлек харзу, что мешок превратился в настоящий спортивный снаряд.

Напомним, барханный кот в Новосибирском зоопарке обрёл вторую половинку.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

1

Теги

Новосибирский зоопарк

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

81758
Задерживают пособия на детей: куда пожаловаться
75552
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
32558
«Мы с голоду помираем, а денег не присылают»: сибирячка пожаловалась на невыплату детских пособий
29304
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
28252
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске
25399
Молодая учительница биологии скончалась в Красноярске: есть подозрение, что от коронавируса
23896
Заммэра Москвы Максим Ликсутов заразился коронавирусом