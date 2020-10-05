Барнаульский конькобежец завоевал «бронзу» на всероссийских соревнованиях

Фото с сайта altaisport.ru

Барнаулец вошёл в число призёров всероссийских соревнований; 17-летний конькобежец завоевал «бронзу».

На всероссийских соревнованиях «На призы федерации конькобежного спорта Челябинской области» 17-летний барнаулец Дмитрий Бураков вошёл в число призёров, сообщает «Алтайский спорт».

Для молодых конькобежцев эти соревнования стали первыми официальными в новом сезоне. Они проходили на искусственном льду крытого катка «Уральская молния».

Дмитрий Бураков замкнул тройку призёров на дистанции 3000 метров в возрастной категории «старшие юноши». До начала стартов барнаулец находился на сборах команды Алтайского края уже более двух недель. Как и большинство конькобежцев, алтайский спортсмен бежал, что называется, «под нагрузкой».

Дмитрий Бураков показал результат 4 минуты 17,04 секунды на дистанции 3000 метров.

Напомним, 9 октября стало известно о появлении в Барнауле необычного метро.