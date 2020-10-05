Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Барнаульский конькобежец завоевал «бронзу» на всероссийских соревнованиях

сегодня 04:01

Фото с сайта altaisport.ru

Барнаулец вошёл в число призёров всероссийских соревнований; 17-летний конькобежец завоевал «бронзу».

На всероссийских соревнованиях «На призы федерации конькобежного спорта Челябинской области» 17-летний барнаулец Дмитрий Бураков вошёл в число призёров, сообщает «Алтайский спорт».

Для молодых конькобежцев эти соревнования стали первыми официальными в новом сезоне. Они проходили на искусственном льду крытого катка «Уральская молния».

Дмитрий Бураков замкнул тройку призёров на дистанции 3000 метров в возрастной категории «старшие юноши». До начала стартов барнаулец находился на сборах команды Алтайского края уже более двух недель. Как и большинство конькобежцев, алтайский спортсмен бежал, что называется, «под нагрузкой».

Дмитрий Бураков показал результат 4 минуты 17,04 секунды на дистанции 3000 метров.

Напомним, 9 октября стало известно о появлении в Барнауле необычного метро.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

0

Теги

соревнования
Россия
Барнаул
коньки

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

75686
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
32614
«Мы с голоду помираем, а денег не присылают»: сибирячка пожаловалась на невыплату детских пособий
29356
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
28304
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске
25431
Молодая учительница биологии скончалась в Красноярске: есть подозрение, что от коронавируса
23961
Заммэра Москвы Максим Ликсутов заразился коронавирусом
21723
Первый межрегиональный канал на бурятском языке создадут в Восточной Сибири