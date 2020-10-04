Более 600 домов в Новосибирске остались без света
Фото pixabay.com
В Дзержинском районе Новосибирска несколько улиц остались без электричества; устранить аварию должны к 22:00.
В воскресенье, 11 октября, 619 домов в Дзержинском районе Новосибирска остались без электричества. Об этом свидетельствуют данные портала “Мой Новосибирск".
Свет в домах отключили аварийно. Без электричества остались жители следующих улиц: Геофизическая, Куприна, Гладкова Суркова, Есенина, Национальной, Трикотажной.
Вернуть электроснабжение должны к 22:00.
Напомним, на выходных новосибирцы пожаловались на отключения отопления и горячей воды.
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