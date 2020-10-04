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Более 600 домов в Новосибирске остались без света

сегодня 20:36

Фото pixabay.com

В Дзержинском районе Новосибирска несколько улиц остались без электричества; устранить аварию должны к 22:00.

В воскресенье, 11 октября, 619 домов в Дзержинском районе Новосибирска остались без электричества. Об этом свидетельствуют данные портала “Мой Новосибирск".

Свет в домах отключили аварийно. Без электричества остались жители следующих улиц: Геофизическая, Куприна, Гладкова Суркова, Есенина, Национальной, Трикотажной.

Вернуть электроснабжение должны к 22:00.

Напомним, на выходных новосибирцы пожаловались на отключения отопления и горячей воды.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

новосибирск
авария
электричество

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