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Больше вреда, чем пользы: популярный продукт снижает эффективность борьбы с коронавирусом

сегодня 12:29

Фотографии с сайта pixabay.com

Врач назвал опасный при борьбе с коронавирусом продукт; в сыром виде популярный продукт максимально вреден.

Врач-гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал, почему обычный чеснок снижает эффективность борьбы с коронавирусом. Советы специалиста по употреблению публикует портал readovka67.ru.

Чеснок известен своими противовирусными свойствами. Вот только проблема в том, что в сыром виде он принесёт больше вреда, чем пользы. Дело в том, что он раздражает чувствительную оболочку пищеварительной системы.

Некоторым специалист порекомендовал и вовсе отказаться от чеснока. В первую очередь это люди, страдающие от проблем с ЖКТ — синдрома раздражённого кишечника и гастродуоденита. Также Харлов предупредил, что здоровым людям нельзя капать чесночным соком в нос для профилактики, это не даст ничего, кроме ожога слизистой.

Однако безопасный способ употребления овоща существует. Врач советует ввести его в рацион путём добавления в еду и напитки.

Напомним, вчера Малышева назвала лекарства, снижающие риск смерти от коронавируса.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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