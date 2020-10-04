«Четвёртый день обогреватель и шерстяные носки»: жители двух районов Новосибирска остались без тепла и горячей воды

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Кировский и Ленинский районы города остались без тепла и горячей воды в результате крупной коммунальной аварии; по ул. Ударной разлилась горячая вода, из-за повреждения теплотрассы также отключено теплоснабжение на нескольких улицах левобережья.

Жителели дома №13 на ул. Оловозаводской четвёртый день поддерживают температуру в квартирах с помощью обогревателя. Мёрзнут и жильцы других ближайших домов.

«Спим в шерстяных носках, обогреватель работает непрерывно. Батареи сейчас еле-еле тёплые. Горячей воды вообще нет, хотя обещали дать в 10 утра», — сообщила в редакцию Сиб.фм жительница дома по адресу Оловозаводская, 13 Наталья.

В единой диспетчерской Наталье сообщили, что проблемы с отеплением и горячей водой возникли из-за коммунальной аварии. Однако на карте отключений новостройка на ул. Оловозаводской не значится, а мёрзнут жильцы новостройки регулярно.

По данным на 11 утра воскресенья, 11 октября, аварийно отключено теплоснабжение в домах на ул. Ударной. Без тепла сейчас 18 домов.

В соцсетях новосибирцы сообщают, что вечером 10 октября улицу Ударную залило горячей водой из-за порыва на теплотрассе.

«Возник дефект на магистральной теплотрассе на Станиславском жилмассиве. Бригада ведет локализацию дефекта, после чего приступит к ремонту. Из-за повреждения отключено теплоснабжение ряда улиц левобережья, в частности, Станиславского, Северо-Чемского, Затулинского жилмассивов, поселка Ефремова. Восстановить теплоснабжение планируем завтра утром»,- сообщили тогда энергетики.

Общественники отмечают, что отопительный сезон в Новосибирске только начался, а ЧП уже не заставили себя долго ждать.

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