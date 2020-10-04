«Что за балет я смотрел?»: как болельщики восприняли поражение хоккейной «Сибири»

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«Сибирь» всухую проиграла омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ; болельщики всю ночь писали комментарии в соцсетях, то ругаясь, то поддерживая команду.

Встреча «Сибири» и «Авангарда» проходила вечером 10 октября в подмосковной Балашихе. Матч завершился с разгромным счётом 4:0.

Омичи практически весь матч доминировали на поле, что сказалось в конечном счёте на табло. «Сибирь» в итоге откатилась на 7 место в восточной конференции. Большинство болельщиков не скрывали огорчения в комментариях после матча.

Одни болельщики винили в поражении тренера, другие — отдельных игроков. Но большинство сходились во мнении, что командной игры не получилось.

В поражении винили также плотный график игроков хоккейной «Сибири». «Авангард» вышел на лёд более отдохнувшим, что сказалось на результате, — уверяют болельщики.

Впрочем, среди болельщиков, активно переживавших за любимую команду у телевизора, было немало и тех, кто не стал ругать «Сибирь» за провальный итог матча и призвал поддержать команду. Причём поддержать «Сибирь» призвали даже болельщики «Авангарда».

Следующий матч с участием ХК «Сибирь» состоится уже 11 октября. Команда встретится на льду с нижегородским «Торпедо».