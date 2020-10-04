Доктор Мясников рассказал, как выявить рак по лимфоузлам

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Как по лимфоузлам выявить рак, рассказал известный врач; осмотр можно провести самостоятельно.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что увеличенные лимфоузлы над ключицей могут быть признаками онкологического заболевания.

Обычно увеличение лимфоузлов является реакцией иммунной системы на различные изменения в организме. Однако в некоторых случаях это может быть признаком опасных заболеваний.

«Над ключицей опасно всегда, если вскакивает над ключицей лимфоузел – это, скорее всего, онкология. Под мышками лимфоузлы – это всё-таки когда запущенная онкология, там большие лимфоузлы», — заявил специалист в эфире телеканала «России 1».

По его словам, лимфоузел считается увеличенным при размере один сантиметр и более. При этом если он не спаян окружающими тканями, а мягкий и подвижный, то волноваться не стоит.

Напомним, 5 октября хирург-онколог рассказал, как защитить свой организм от рака.