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Доктор Мясников рассказал, как выявить рак по лимфоузлам

сегодня 13:23

Фото @drmyasnikov.ru

Как по лимфоузлам выявить рак, рассказал известный врач; осмотр можно провести самостоятельно.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что увеличенные лимфоузлы над ключицей могут быть признаками онкологического заболевания.

Обычно увеличение лимфоузлов является реакцией иммунной системы на различные изменения в организме. Однако в некоторых случаях это может быть признаком опасных заболеваний.

«Над ключицей опасно всегда, если вскакивает над ключицей лимфоузел – это, скорее всего, онкология. Под мышками лимфоузлы – это всё-таки когда запущенная онкология, там большие лимфоузлы», — заявил специалист в эфире телеканала «России 1».

По его словам, лимфоузел считается увеличенным при размере один сантиметр и более. При этом если он не спаян окружающими тканями, а мягкий и подвижный, то волноваться не стоит.

Напомним, 5 октября хирург-онколог рассказал, как защитить свой организм от рака.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

рак
советы
рекомендации
диагностика
доктор Мясников

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