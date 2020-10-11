«Фотки из бани в стиле Волочковой»: голая Чулпан Хаматова шокировала поклонников

Фотографии из аккаунта chulpanofficial в Instagram

Актриса позволила себе публикацию фото в неглиже; не все фанаты оценили откровенный снимок.

Актриса Чулпан Хаматова опубликовала в своём аккаунте Instagram откровенный снимок, на котором показала себя лежащей в воде. Её тело прикрывают лишь банные листы. Подписчиков удивили фотографии в неглиже 45-летней Хаматовой.

В посте актриса рассказала, что в баню её пригласила однокурсница, с которой она дружит.

«Завтра горы начну сворачивать», — поделилась впечатлениями артистка.

Неожиданная откровенность Хаматовой удивила многих подписчиков.

«Фотки из бани в стиле Волочковой»;

«Хо-ро-шо! И хорошо, что не в шпагате»;

«На второй фотке прям алкаш», — отметили некоторые комментаторы.

Но не все были так строги и саркастичны.

«Так приятно смотреть, такие настоящие. Без пафоса и .... Спасибо!!! Очень круто, аж жить хочется», — отметила одна из фанаток.

«Перчика, соли по вкусу, ну можно добавить овощей.... И супчик готов! С лёгким паром», — пошутил другой пользователь.

Буквально 1 октября Хаматовой исполнилось 45 лет. Однако, несмотря на возраст, она продолжает держать себя в хорошей форме.

Напомним, 8 октября Наталия Орейро показала поклонникам обнажённую грудь.