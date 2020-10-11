«Фотки из бани в стиле Волочковой»: голая Чулпан Хаматова шокировала поклонников
Фотографии из аккаунта chulpanofficial в Instagram
Актриса позволила себе публикацию фото в неглиже; не все фанаты оценили откровенный снимок.
Актриса Чулпан Хаматова опубликовала в своём аккаунте Instagram откровенный снимок, на котором показала себя лежащей в воде. Её тело прикрывают лишь банные листы. Подписчиков удивили фотографии в неглиже 45-летней Хаматовой.
В посте актриса рассказала, что в баню её пригласила однокурсница, с которой она дружит.
«Завтра горы начну сворачивать», — поделилась впечатлениями артистка.
Неожиданная откровенность Хаматовой удивила многих подписчиков.
«Фотки из бани в стиле Волочковой»;
«Хо-ро-шо! И хорошо, что не в шпагате»;
«На второй фотке прям алкаш», — отметили некоторые комментаторы.
Но не все были так строги и саркастичны.
«Так приятно смотреть, такие настоящие. Без пафоса и .... Спасибо!!! Очень круто, аж жить хочется», — отметила одна из фанаток.
«Перчика, соли по вкусу, ну можно добавить овощей.... И супчик готов! С лёгким паром», — пошутил другой пользователь.
Буквально 1 октября Хаматовой исполнилось 45 лет. Однако, несмотря на возраст, она продолжает держать себя в хорошей форме.
Напомним, 8 октября Наталия Орейро показала поклонникам обнажённую грудь.
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