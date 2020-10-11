Гарик Харламов попробовал себя в роли участника шоу «Холостяк» и высмеял Кристину Асмус

Фото instagram.com/garikkharlamov

Звёздная пара распалась после 8 лет брака 22 июня; юридическая процедура развода ещё продолжается.

Юморист Гарик Харламов высмеял в очередном ролике свою жену Кристину Асмус, с которой собирается разводиться. В ролике, показанном в эфире шоу «Камеди клаб» на канале ТНТ, Харламов изображает героя шоу «Харластяк», которому предлагают выбрать невесту.

В заставке к видео говорится: «Мужчина, который этим летом стал одинок, найдёт свою любовь». После чего в кадре появляются невесты, которых комик сразу же начинает отвергать.

Как оказалось, одну девушку зовут Кристина, вторая — актриса, третья сообщает, что «скоро станет врачом, а пока — интерн». «Вы что издеваетесь что ли?», — не выдерживает «жених».

Четвёртая девушка «убила» Харламова, как говорится, наповал.

«Привет, я профессиональный переводчик с английского. Сейчас я перевожу очень интересный текст», — сказала она, после чего актёр запустил в девушку розу.

В конце ролика закадровый голос сообщает, что после долгих поисков они нашли подходящую кандидатуру. В это время на экране появляется девушка с усиками, с которой, видимо, комик и будет дальше «строить любовь».

Звёздная пара Харламов — Асмус распалась 22 июня. До этого они прожили в браке восемь лет, у них есть общая дочь Анастасия. Известно, что юридическая процедура развода пока продолжается, но оба супруга договорились в равной степени заботиться о дочери.

Напомним, 5 октября был раскрыт секрет резкого похудения Гарика Харламова.