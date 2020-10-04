Глава Тувы поделился новостью о потере любимого коня

Фото и видео vk.com/karaool

Шолбана Кара-оола в этом году поджидало множество трудностей; среди них — смерть любимого коня.

Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал о том, что в этом году умер его любимый конь. Эту новость он опубликовал в своих соцсетях.

По его словам, этот год был сложным для него, и потеря коня Цезаря стала ещё одним трагическим событием.

“Сложно представить тувинца без лошади. Этот год был для меня сложным. Потерял верного друга Цезаря. Мой конь был моей гордостью. Отдушиной... Сегодня я отпустил на небо мои сожаления и мысли о нем”, — написал чиновник.

Напомним, в Туве был избран новый верховный лама после смерти предшественника от коронавируса.