Главные спортивные трансляции в воскресенье 11 октября: Формула-1, Лига чемпионов по мини-футболу и Лига наций

Фото pixabay.com, wikipedia.org, vk.com/mfckprf

В воскресенье, 11 октября, по «Матч ТВ» покажут несколько интересных спортивных соревнований; подборка главных трансляций дня.

На телеканале «Матч ТВ» в прямом эфире покажут главные спортивные события 11 октября. Подборка главных событий из мира спорта на Сиб.фм

Формула-1. Гран-при Айфеля

11 этап Формулы-1 пройдёт в немецком Нюрбургринг. Прямой эфир с гонки начнётся на «Матч ТВ» в 14:50 по московскому времени (18:55 по нск). В стартовой решётке лидирует Валттери Боттас.

Лига чемпионов по мини-футболу

Телеканал покажет прямую трансляцию из Испании. Сегодня там состоится матч за третье место между командами из России: "Тюменью" и КПРФ (Россия). Соревнование начнётся в 16:55 по московскому времени (20:44 по нск).

Футбол. Англия — Бельгия

В матче Лиги наций сыграют сборные Англии и Бельгии. Прямой эфир запланирован на 18:50 по московскому времени (22:50 по новосибирскому). После двух туров бельгийцы занимают первое место в группе с 6 очками, англичане занимают второе место, набрав четыре очка.

Футбол. Франция — Португалия

В матче Лиги наций сыграют сборные Англии и Бельгии. Прямой эфир запланирован на 21:35 по московскому времени (01:35 по нск). Португалия и Франция, набрав по 6 очков в первых двух тиграх турнира, делят первое и второе место в своей группе.

Футбол. Россия — Турция

Ещё один матч в рамках Лиги наций. Трансляция начнётся в 00:30 по московскому времени (в 04:30 по нск). Россияне выиграли два матча, у них шесть очков, мы занимаем первое место в группе. Представители сборной Турции один матч проиграли и свели к ничье другой. У них одно очко и третье место в группе.