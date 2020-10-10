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Горе Мити Фомина: кота новосибирского певца разбил инсульт

сегодня 17:51

Фото instagram.com/mf_agent

У Мити Фомина в доме живут несколько питомцев; один из них серьёзно заболел.

Новосибирский певец Митя Фомин поделился с поклонниками печальной новостью: у его кота случился инсульт. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.

По его словам, его коту Бармалею стало плохо после очередной прогулки. Певец живёт за городом, поэтому мэйнкун спокойно гуляет на участке. Питомца тошнило всю ночь, а потом у него отказали задние лапы.

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Барушка,возвращайся домой поскорее здоровенький! ♥️ Кот в другой клинике в палате интенсивной терапии с диагонозом тромбоэмболия,к которой мейнкуны,как выяснятся,предрасположены.Плюс гиперплазия сердца и отёк лёгких.Имейте ввиду,все держатели этой чудной достойной породы:надо быть начеку и проверять сердечно-сосудистую систему регулярно!Предприняты все необходимые меры и мы ждём чуда... СПАСИБО ВСЕМ за поддержку и добрые советы) 🙏

Публикация от Митя Фомин | Mitya Fomin (@mf_agent)

Бармалей до сих пор находится в больнице, а Митя Фомин регулярно навещает его. Артист поблагодарил поклонников за поддержку.

“Спасибище всем огроменное за слова поддержки! Это чувствуется сквозь расстояние и время! У кота состояние стабильно тяжёлое и пока без изменений,но мы делаем всё возможное,сегодня опять поеду к нему и всё передам!) А Жизнь продолжается и мы так же должны в ней продолжаться,вдыхать полной грудью,быть открытыми сердцем и идти согласно намеченным пленам навстречу удаче) Всем хорошего солнечного воскресенья!”, — написал Фомин.

Напомним, Митя Фомин взбудоражил поклонниц фото в стиле ню.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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