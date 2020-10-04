Гороскоп на 11 октября: отложите дальние поездки и новые дела

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Астролог Павел Глоба не рекомендует сегодня начинать новые дела, отправляться в длительные поездки; день связан с добродетелью и правопорядком, когда рекомендуется выяснять все разногласия, мириться и налаживать отношения.

Благоприятны любые работы по дому, больше внимания следует уделять своей семье, особенно детям. Недопустимо осквернение земли и леса, нельзя заниматься работой по дереву. Лунные влияния связаны с сублимацией внутренней энергии, когда нужно давать разумный выход всем внутренним энергиям и использовать их в созидательных целях.

Медицина

Залогом выздоровления от болезни, начавшейся сегодня, является включение внутренних защитных резервов организма. Можно проводить лечение болезней нервной системы, органов зрения и слуха, заболеваний голеней. Не рекомендуется лечение болезней сердечнососудистой системы, противопоказаны операции в области спины.

Приметы

Проснуться под пение птиц – знак большой радости и удачи в ближайшее время. Если на вас упадет перо птицы – к удаче, выигрышу, богатству. Хорошо, когда в вашем доме в этот день распускается цветок, или вам кто-то неожиданно подарит цветок в горшке – знак радости и счастья. Если же, наоборот, цветы в доме завяли – это к болезни, печали, разорению. Если цветок засох на корню, то это может быть связано даже со смертью, разорением, от вас отворачивается Истина, вы совершаете ошибки и идете по пути зла. На вас упали листья или ветки деревьев – к неприятностям, одиночеству. Появляется беспокойство, вас все раздражает, что-то не удовлетворяет – знак того, что вы идете не путем Арты, а тропой Друджа.

Человек попадает в перекрестье молний (молния ударяет спереди и сзади) – знак разорения и неудачи, к смерти кого-то из родственников. Мелкие потери денег, имущества – освобождение от кармы; вам дадут гораздо больше, если вы не будете жалеть о потере. Даже если вас обокрали в этот день – это знак освобождения от ненужных проблем, они перейдут на того человека, который украл. Нельзя подбирать в этот день то, что потеряно другими – вы возьмете на себя чужую карму. Плохо, если вы что-то забыли и возвращаетесь за этим домой. Лучше попросите близких вынести вам то, что забыли, но ни в коем случае не переступайте через порог – это знак того, что вас пытаются вернуть на исходную позицию, а это свидетельствует о том, что ваш жизненный путь ошибочен, вы идете не той дорогой. Хорошо увидеть на небе Млечный Путь.

Сновидения

Обращайте внимание только на конкретные сны: они вещие. Чем ярче сон, тем быстрее он реализуется. Если вы видите во сне близких, значит, с ними что-то случится. Можно заказать сон в этот день, но при этом с полудня до вечера надо почти ничего не есть (чем меньше человек ест, тем более вещим будет сон), а также до заката нельзя спать. Ложиться спать лучше головой на север.

Пища

Хорошо пить много молока, есть морковь, грибы, творог с молоком и медом. Лучшей пищей этого дня являются комбинированные каши с маслом, например, пшено с рисом или овсянка с перловкой. Животная пища в этот день не рекомендуется.

Одежда

Рекомендуются белый, желтый и розовый цвета. Избегайте черных, синих и коричневых тонов.