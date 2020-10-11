Идея для романтического ужина: продукты с природными афродизиаками повысят потенцию и усилят оргазм партнёров

Фотографии с сайта pixabay.com

Природные афродизиаки повышают потенцию, возбуждают желание и усиливают оргазм; публикуем рекомендации по приготовлению романтического ужина на двоих.

Афродизиаки — способны повысить сексуальность, выровнять уровень гормонов в организме и положительно влияют на эмоциональный фон. Кроме того некоторые продукты способны не только усилить влечение партнёров друг к другу, но и повысить потенцию, а также усилить оргазм. Публикуем рекомендации по приготовлению романтического ужина на двоих.

Закуска: сельдерей и шпинат

Сельдерей же содержит андростерон — гормон, усиливающий сексуальность и провоцирующий возбуждение у женского пола.

Шпинат богат фолиевой кислотой, которая стимулирует выработку половых гормонов. А также он содержит цинк, который усиливает страсть.

Основное блюдо: устрицы и лососёвые

Никакой из известных нам морепродуктов, не содержит такое количество цинка как устрицы. Цинк — является настоящим природным усилителем возбуждения и отвечает за прилив сил в организме. Однако, не стоит злоупотреблять количеством съеденных устриц. В первую очередь — это белок, а его много есть нельзя, чтобы не случилось отравление.

Рыба семейства лососёвых содержит большое количество омега-3 кислот. Они стимулируют выработку дофамина, отвечающего за возбуждение и усиление оргазма.

Десерт: бананы, тёмный шоколад и инжир

Банан содержит достаточное количество бромелайна, который отвечает за репродуктивную функцию. Калий же, содержащийся в банане, способен повысить сексуальность и стимулировать влечение.

Какао-бобы содержат фенилэтиламин, а он усиливает работу мозга, добавляет жизненной энергии и повышает сексуальное влечение.

Употребление инжира повышает потенцию и усиливает фертильность. Кроме того микроэлементы, содержащиеся в нём, поддерживают сердечно-сосудистую систему и укрепляют здоровье.

Напомним, 8 октября сексолог рассказала, как повысить потенцию и усилить оргазм.