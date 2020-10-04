Иномарка перевернулась под Новосибирском: погиб 18-летний парень

Фото Pixabay.com

В Новосибирском районе произошло ДТП со смертельным исходом; иномарка под управлением молодого водителя перевернулась по дороге в Новосибирск.

Смертельное ДТП произошло около в ночь на 11 октября, около 01:00 молодой человек в возрасте 18 лет, управляя автомобилем «Тойота Корона», следовал со стороны п. Красный Яр в сторону Новосибирска. В пути следования по неустановленной пока причине автомобиль перевернулся, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

От полученных травм водитель иномарки скончался на месте. Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.

Если вам известны подробности этого ДТП или вы были знакомы с погибшим, сообщите в редакцию на WhatsApp +7-953-867-333-7.

Напомним, 10 октября жуткое ДТП произошло в Карасукском районе, погибла молодая женщина.