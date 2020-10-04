Известная омская журналистка скончалась от коронавируса
Фото из соцсетей
Александра Самсонова ушла из жизни прошедшей ночью; у журналистки был подтверждён коронавирус.
Стало известно о смерти известной омской журналистки Александры Самсоновой от коронавируса. Об этом сообщает Омский Союз журналистов.
Александра Самсонова работала редактором корпоративных изданий областной службы занятости, медицинской академии, Пятого театра и театра юного зрителя. Была членом правления Омского Союза журналистов.
«Саша была чудесным человеком — весёлым, искренним, образованным, отзывчивым. Мы долгие годы сотрудничали, вместе работали, дружили. С ней было легко и приятно общаться. Её уважали и ценили не только за хороший характер и добрую душу, но и за высокий профессионализм! Саша, мы очень надеялись, что болезнь отступит... Нам очень будет тебя не хватать», — написали коллеги из Омского СЖ.
Сиб.фм выражает глубокие соболезнования родным и близким Александры Самсоновой.
Напомним, сегодня был назван регион Сибири, который бьёт все рекорды по заражению COVID-19.
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