Известная омская журналистка скончалась от коронавируса

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Александра Самсонова ушла из жизни прошедшей ночью; у журналистки был подтверждён коронавирус.

Стало известно о смерти известной омской журналистки Александры Самсоновой от коронавируса. Об этом сообщает Омский Союз журналистов.

Александра Самсонова работала редактором корпоративных изданий областной службы занятости, медицинской академии, Пятого театра и театра юного зрителя. Была членом правления Омского Союза журналистов.

«Саша была чудесным человеком — весёлым, искренним, образованным, отзывчивым. Мы долгие годы сотрудничали, вместе работали, дружили. С ней было легко и приятно общаться. Её уважали и ценили не только за хороший характер и добрую душу, но и за высокий профессионализм! Саша, мы очень надеялись, что болезнь отступит... Нам очень будет тебя не хватать», — написали коллеги из Омского СЖ.

Сиб.фм выражает глубокие соболезнования родным и близким Александры Самсоновой.

Напомним, сегодня был назван регион Сибири, который бьёт все рекорды по заражению COVID-19.