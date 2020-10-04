Карантин в физико-математической школе при НГУ, эйджизм в фитнес-клубе и горожане без отопления - главные события в Новосибирске за выходные

Коллаж Сиб.фм

В СУНЦ НГУ объявили карантин, новосибирцы жалуются на отсутствие отопления, а активной пенсионерке отказали в посещении фитнес-клуба. Эти и другие события в обзоре Сиб.фм.

Смертельное ДТП под Новосибирском

Фото пресс-службы МВД по региону

В субботу, 10 октября, в Карасукском районе Новосибирской области автоледи вылетела с трассы в кювет и скончалась на месте. Причины аварии выясняют сотрудники полиции.

В сети появились жуткие кадры с места аварии. На снимках видно, что автомобиль сильно помят по всему корпусу. От удара открылись багажник и оторвались двери.

Карантин в физико-математической школе при НГУ

Фото 2gis.ru

В субботу стало известно о введении карантина в общежитии при СУНЦ НГУ. Причиной стало заражений 14 детей коронавирусом. При этом у 10 учеников инфекция протекает бессимптомно.

Остальные ученики, около 200 человек, занимаются дистанционно в общежитии. Представители колледжа отметили, что дети обеспечены всем необходимым.

Эйджизм фитнес-клуба

Фотографии из аккаунта invalentime социальной сети Instagram

В воскресенье, 11 октября, жительница Новосибирска обвинила один из местных фитнес-клубов в эйджизме. 82-летней пенсионерке отказали в занятиях спортом. Историю пожилой женщины рассказала её внучка в Instagram.

По её словам, сначала пенсионерке провели экскурсию в фитнес-клубе, однако уже на следующий день не пустили заниматься. Причиной стал её возраст — 82 года. Администратор заявила, что их фитнес-клуб "не принимает таких" во время пандемии. Позже дирекция признала вину, но только лишь в том, что их сотрудница некорректно отказала посетительнице.

Внучка подчеркнула, что в Новосибирской области сняты все ограничения по посещению фитнес-клубов и спортзалов. Пенсионерка собирается подать жалобу на клуб в Роспотребнадзор.

Новосибирцы без отопления

Фото pixabay.com

Также читатели Сиб.фм пожаловались на отсутствие отопления в Кировском и Ленинском районах Новосибирска. По словам жительницы дома №13 на ул. Оловозаводской, уже несколько дней поддерживают температуру в квартирах с помощью обогревателя.

Женщина отметила, что им приходится спать в шерстяных носках, а конвекторы работают непрерывно. Горячей воды также нет, хотя её обещали дать.

В единой диспетчерской Наталье рассказали, что в их районе произошла коммунальная авария.