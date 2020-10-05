Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 12 октября

Фото оперштаба по Новосибирской области

Ещё 118 новосибирцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 скончались три пациента.

По состоянию на 11 октября в Новосибирской области зарегистрировано 14090 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки заболели 118 человек, сообщили в оперативном штабе региона.

В стационарах скончались три пациента. Это мужчина в возрасте 59 лет, и женщины в возрасте 71 год и 83 года. . Всего в регионе от коронавируса умерли 491 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 104 человека. На ИВЛ – 22 пациента.