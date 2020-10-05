Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 12 октября

сегодня 01:03

Фото оперштаба по Новосибирской области

Ещё 118 новосибирцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 скончались три пациента.

По состоянию на 11 октября в Новосибирской области зарегистрировано 14090 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки заболели 118 человек, сообщили в оперативном штабе региона.

В стационарах скончались три пациента. Это мужчина в возрасте 59 лет, и женщины в возрасте 71 год и 83 года. . Всего в регионе от коронавируса умерли 491 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 104 человека. На ИВЛ – 22 пациента.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

75659
Путин озвучил решение о полном переходе школ на дистанционное обучение
32602
«Мы с голоду помираем, а денег не присылают»: сибирячка пожаловалась на невыплату детских пособий
29343
Лекарство от коронавируса завезли в Новосибирск
28293
Пособие 10000: как оформить ежемесячные выплаты на детей в Новосибирске
25425
Молодая учительница биологии скончалась в Красноярске: есть подозрение, что от коронавируса
23946
Заммэра Москвы Максим Ликсутов заразился коронавирусом
21713
Первый межрегиональный канал на бурятском языке создадут в Восточной Сибири