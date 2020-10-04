Коронавирус в Сибири: в четырех регионах эпидемия распространяется низкими темпами, в одном – бьёт рекорды
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Четыре сибирских региона входят в ТОП-25 российских территорий с самой низкой скоростью распространения эпидемии; в то же время в Республике Алтай суточный прирост по коронавирусу увеличивается семимильными шагами
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) приводит сравнительные данные по приросту выявленных случаев COVID-19 в регионах России и федеральных округах за неделю, с 3 по 9 октября.
В статистике учитывается — на сколько процентов увеличилось количество официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в данном регионе (округе) СФО за отчетный период.
9 октября «антилидером» среди регионов РФ по уровню прироста заболевших COVID-19 стала Еврейская автономная область — 19%.
2-е место — город Севастополь (18%).
3-е место — Республика Алтай (17%).
Республика Алтай не только замыкает общероссийский ТОП-3 территорий с самой высокой скоростью распространения эпидемии COVID-19, но и лидирует в СФО.
2-е место — Кузбасс (12%).
3-е место — Томская область (10%).
Самую положительную статистику в России демонстрируют 3 региона. Здесь за истекшую неделю заболевших стало больше всего на 2%. Это Чеченская Республика, Ненецкий АО и Чувашия.
В ТОП-25 российских регионов с самым малым приростом заболеваемости COVID-19 — входят сразу 4 сибирских: Республика Тыва, Иркутская, Новосибирская области, а также Красноярский край.
Скорость распространения COVID-19 в федеральных округах не превышает 7% в неделю. Такой показатель сразу у четырех округов — Центрального, Северо-Западного, Южного и Дальневосточного.
Наилучший показатель на этот раз демонстрирует Уральский федеральный округ — 5%.
Показатель СФО — 6%. Округ на 2-м месте по приросту заболевших, но делит эту позицию с Северо-Кавказским и Приволжским федеральными округами.
Общероссийский прирост заболевших увеличился, он равен 6%.
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