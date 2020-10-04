Коронавирус в Сибири: в четырех регионах эпидемия распространяется низкими темпами, в одном – бьёт рекорды

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Четыре сибирских региона входят в ТОП-25 российских территорий с самой низкой скоростью распространения эпидемии; в то же время в Республике Алтай суточный прирост по коронавирусу увеличивается семимильными шагами

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) приводит сравнительные данные по приросту выявленных случаев COVID-19 в регионах России и федеральных округах за неделю, с 3 по 9 октября.

В статистике учитывается — на сколько процентов увеличилось количество официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в данном регионе (округе) СФО за отчетный период.

9 октября «антилидером» среди регионов РФ по уровню прироста заболевших COVID-19 стала Еврейская автономная область — 19%.

2-е место — город Севастополь (18%).

3-е место — Республика Алтай (17%).

Республика Алтай не только замыкает общероссийский ТОП-3 территорий с самой высокой скоростью распространения эпидемии COVID-19, но и лидирует в СФО.

2-е место — Кузбасс (12%).

3-е место — Томская область (10%).

Самую положительную статистику в России демонстрируют 3 региона. Здесь за истекшую неделю заболевших стало больше всего на 2%. Это Чеченская Республика, Ненецкий АО и Чувашия.

В ТОП-25 российских регионов с самым малым приростом заболеваемости COVID-19 — входят сразу 4 сибирских: Республика Тыва, Иркутская, Новосибирская области, а также Красноярский край.

В 33 регионах России (менее половины от всех субъектов РФ) процент прироста заболевших не превышает 5%. Это наиболее благополучные территории. Из регионов Сибири сюда входят Новосибирская и Иркутская области, Красноярский край, а также Республика Тыва.

Еще в 45 регионах РФ (больше половины от общего числа территорий страны) этот показатель колеблется от 6 до 10%. Среди них — Омская и Томская области, Алтайский край и Республика Хакасия.

3 региона РФ демонстрируют индекс прироста от 11 до 15%. В их числе Кузбасс.

Наконец, в 4 регионах страны — самый большой прирост случаев эпидемии, от 16 до 19%. Здесь лидирует Еврейская АО. Среди этих регионов по-прежнему находится Республика Алтай.

Скорость распространения COVID-19 в федеральных округах не превышает 7% в неделю. Такой показатель сразу у четырех округов — Центрального, Северо-Западного, Южного и Дальневосточного.

Наилучший показатель на этот раз демонстрирует Уральский федеральный округ — 5%.

Показатель СФО — 6%. Округ на 2-м месте по приросту заболевших, но делит эту позицию с Северо-Кавказским и Приволжским федеральными округами.

Общероссийский прирост заболевших увеличился, он равен 6%.