Коронавирусный эйджизм: пенсионерку не пустили в спортзал из-за возраста в Новосибирске

Фотографии из аккаунта invalentime социальной сети Instagram

Жительница Новосибирска обвинила фитнес-клуб в эйджизме; пенсионерку не пустили заниматься.

Жительница Новосибирска обвинила местный фитнес-клуб в эйджизме. Историю 82-летней пенсионерки, которую не пустили на занятия из-за возраста, опубликовала в Instagram её внучка.

По словам женщины, накануне ей провели экскурсию в фитнес-клубе, а на следующий день не пустили заниматься. Администратор спросила на входе о её возрасте. Пенсионерка честно ответила, что ей 82 года. На что администратор заявила, что их фитнес-клуб "не принимает таких".

Бабушка рассказала об инциденте своей внучке, а та опубликовала историю в Instagram.

Дирекция заведения признала свою вину лишь в том, что администратор некорректно отказала посетительнице. Всё дело в том, что "таким людям" запрещено заниматься в зале исключительно в период пандемии.

Отметим, что в Новосибирске были сняты все ограничения по посещению фитнес-клубов и спортзалов, а подобного приказа не было. Однако по словам администрации клуба, люди старше 65 лет не могут заниматься в их спортзале из-за пандемии коронавируса.

Сама женщина уверена, что это нарушает её права потребителя и собирается подать жалобу на клуб в Роспотребнадзор.

"Мне очень обидно за бабушку, и стыдно за действия фитнес-клуба. <...> Считаю, что это дикое и унизительное проявление эйджизма и неуважения к клиенту", — подчеркнула её внучка в своём посте.

Напомним, 20 августа представители новосибирской фитнес-индустрии обращались за дополнительной поддержкой к региональному правительству.