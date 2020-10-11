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Красные приливы: новую версию о причинах экологической катастрофы на Камчатке озвучил учёный

11.10.2020 15:49

Фото из открытых источников

Учёные и эксперты продолжают искать причины загрязнения воды и гибели морских обитателей на Камчатке; среди лидирующих версий – токсичные водоросли, но её признают не все.

Токсичные водоросли названы одной из основных причин загрязнения воды и массовой гибели рыбы на Камчатке. Такую версию озвучил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров по итогам совещания в региональном правительстве, сообщает ТАСС.

По словам Озерова, окончательного ответа на вопрос, что вызвало экологическую катастрофу в Авачинском заливе, пока нет, но версия о токсичных водорослях сейчас одна из основных версий, которую рассматривают ученые.

Как отметил Озеров, токсичные водоросли могли стать и причиной плохого самочувствия людей — попадание токсичной воды на кожу может вызвать ожог.

При этом ученый исключил озвученную ранее версию загрязнения воды из-за распложенных на Камчатском полуострове вулканов. По его словам, извержения происходят на расстоянии свыше 300 километров от места загрязнения.

«Дальше одна из главных задач — провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы»,— отметил Озеров.

Красные приливы, как пояснил учёный— это общее название для явления, когда водоросли выделяют сильные токсины.

При этом 9 октября губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что версия о массовой гибели морских животных из-за токсичных водорослей звучит комично, однако такие данные имеют право на существование.

Напомним, 8 октября Росприроднадзор обнаружил превышение концентрации трех веществ в пробах воды на Камчатке.

Автор:
Олеся Сметанникова

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Теги

экология
загрязнение
Камчатка

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