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Кузбасс в тройке лидеров Сибири по темпам распространения коронавируса: стали известны подробности четырёх смертей за последние сутки

сегодня 18:21

Фотографии из открытых источников и Сиб.фм

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 190 новых случаев заражения; скончались четыре пациента.

Кузбасс занимает второе место в рейтинге Сибири по темпам распространения коронавируса. В оперштабе сообщили подробности четырёх смертей от COVID-19 в регионе за последние сутки.

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 190 случаев заражения коронавирусной инфекцией:

  • Новокузнецк – 43;
  • Кемерово – 18;
  • Киселевск – 17;
  • Белово – 15;
  • Прокопьевск – 15;
  • Анжеро-Судженск – 10;
  • Таштагольский муниципальный район –10;
  • Междуреченск – 9;
  • Осинники – 9;
  • Ленинск-Кузнецкий – 8;
  • Березовский – 7;
  • Мыски – 6;
  • Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 6;
  • Гурьевский муниципальный округ – 4;
  • Калтан – 2
  • Полысаево – 2;
  • Беловский муниципальный район – 2;
  • Промышленновский муниципальный округ – 2;
  • Краснобродский – 1;
  • Юрга – 1;
  • Новокузнецкий муниципальный район – 1;
  • Тисульский муниципальный район – 1;
  • Яшкинский муниципальный округ – 1.

Скончались 4 пациента

У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде ишемической болезни сердца и генерализованного атеросклероза. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1977 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, осложнившаяся развитием ишемической болезни сердца. Болезнь протекала на фоне ожирения 3 степени. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, осложнившаяся ишемическим инсультом. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Таштаголе.

Выздоровели 58 пациентов

Таким образом, в Кузбассе 8 163 человека вылечились от коронавируса.

Медицинскую помощь получают 3 582 пациента с диагнозом COVID-19

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3 316 человек.

Напомним, 8 октября в Кузбассе возобновили работу кинотеатры и цирки.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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