Кузбасс в тройке лидеров Сибири по темпам распространения коронавируса: стали известны подробности четырёх смертей за последние сутки

Фотографии из открытых источников и Сиб.фм

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 190 новых случаев заражения; скончались четыре пациента.

Кузбасс занимает второе место в рейтинге Сибири по темпам распространения коронавируса. В оперштабе сообщили подробности четырёх смертей от COVID-19 в регионе за последние сутки.

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 190 случаев заражения коронавирусной инфекцией:

Новокузнецк – 43;

Кемерово – 18;

Киселевск – 17;

Белово – 15;

Прокопьевск – 15;

Анжеро-Судженск – 10;

Таштагольский муниципальный район –10;

Междуреченск – 9;

Осинники – 9;

Ленинск-Кузнецкий – 8;

Березовский – 7;

Мыски – 6;

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 6;

Гурьевский муниципальный округ – 4;

Калтан – 2

Полысаево – 2;

Беловский муниципальный район – 2;

Промышленновский муниципальный округ – 2;

Краснобродский – 1;

Юрга – 1;

Новокузнецкий муниципальный район – 1;

Тисульский муниципальный район – 1;

Яшкинский муниципальный округ – 1.

Скончались 4 пациента

У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде ишемической болезни сердца и генерализованного атеросклероза. Он проживал в Новокузнецке.

У мужчины 1977 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, осложнившаяся развитием ишемической болезни сердца. Болезнь протекала на фоне ожирения 3 степени. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, осложнившаяся ишемическим инсультом. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Таштаголе.

Выздоровели 58 пациентов

Таким образом, в Кузбассе 8 163 человека вылечились от коронавируса.

Медицинскую помощь получают 3 582 пациента с диагнозом COVID-19

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3 316 человек.

Напомним, 8 октября в Кузбассе возобновили работу кинотеатры и цирки.