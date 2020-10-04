Кузбасс в тройке лидеров Сибири по темпам распространения коронавируса: стали известны подробности четырёх смертей за последние сутки
Фотографии из открытых источников и Сиб.фм
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 190 новых случаев заражения; скончались четыре пациента.
Кузбасс занимает второе место в рейтинге Сибири по темпам распространения коронавируса. В оперштабе сообщили подробности четырёх смертей от COVID-19 в регионе за последние сутки.
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 190 случаев заражения коронавирусной инфекцией:
Скончались 4 пациента
У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде ишемической болезни сердца и генерализованного атеросклероза. Он проживал в Новокузнецке.
У мужчины 1977 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, осложнившаяся развитием ишемической болезни сердца. Болезнь протекала на фоне ожирения 3 степени. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, осложнившаяся ишемическим инсультом. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Таштаголе.
Выздоровели 58 пациентов
Таким образом, в Кузбассе 8 163 человека вылечились от коронавируса.
Медицинскую помощь получают 3 582 пациента с диагнозом COVID-19
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3 316 человек.
Напомним, 8 октября в Кузбассе возобновили работу кинотеатры и цирки.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают