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Минздрав обнародовал состояние девочки, полгода прожившей в шкафу

вчера 23:30

Фото РЕН ТВ

В Свердловской области мать полгода прятала дочь в шкафу; полугодовалую малышку поместили в больницу.

Шестимесячная девочка из Карпинска, которую мать с рождения держала в шкафу, постепенно восстанавливается. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Свердловской области.

По словам чиновников, девочка “ест, спит, играет”. Сейчас она находится на лечении в Областной детской клинической больнице №1.

Как ранее писал Сиб.фм, 37-летняя жительница Карпинска после рождения дочери держала её в шкафу. Женщина не стояла на учёте в больницу. Истощённый младенец полгода жил в сумке. Ребёнка случайно обнаружили подруги женщины.

Напомним, мать обнаруженной девочки поместили в психбольницу.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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пострадали дети

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