Минздрав обнародовал состояние девочки, полгода прожившей в шкафу
Фото РЕН ТВ
В Свердловской области мать полгода прятала дочь в шкафу; полугодовалую малышку поместили в больницу.
Шестимесячная девочка из Карпинска, которую мать с рождения держала в шкафу, постепенно восстанавливается. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Свердловской области.
По словам чиновников, девочка “ест, спит, играет”. Сейчас она находится на лечении в Областной детской клинической больнице №1.
Как ранее писал Сиб.фм, 37-летняя жительница Карпинска после рождения дочери держала её в шкафу. Женщина не стояла на учёте в больницу. Истощённый младенец полгода жил в сумке. Ребёнка случайно обнаружили подруги женщины.
Напомним, мать обнаруженной девочки поместили в психбольницу.
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